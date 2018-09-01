В Донецкой области более тысячи полицейских заступили на усиленное патрулирование. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"На Донетчине более тысячи полицейских заступили на усиленную охрану публичного порядка. О безопасности жителей в течение выходных будут заботиться дополнительные наряды Нацполиции и Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Указано, что на главных площадях городов Донецкой области состоялся традиционный публичный инструктаж сил, задействованных в обеспечении публичной безопасности. Основные требования несения службы довел начальник управления превентивной деятельности полиции в Донецкой области Юрий Горустович. Он напомнил о необходимости качественной профилактики правонарушений, а также вниманию к детям, которые находятся на улице одни, без сопровождения взрослых.

Кроме того, на территории области продолжают проводиться мероприятия по изъятию из незаконного оборота оружия, выявления и задержания лиц, угрожающих публичной безопасности.

На усиленное дежурство заступили личный состав полиции Донецкой области, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. Только в Мариуполе правопорядок будут охранять более 250 полицейских. Сформированы 54 пеших патруля, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.

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