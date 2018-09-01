В "ДНР" после гибели Александра Захарченко увеличили комендантский час, теперь он начинается с 23:00. Об этом заявил и.о. "главы ДНР" Дмитрий Трапезников. Об этом сообщают СМИ "республики".

Отметим, ранее на территории сепаратистов продолжительность комендантского часа была установлена с 01:00 до 05:00.

Кроме того, в городе усилили "меры безопасности". Также выведены "патрули" на все улицы городов подконтрольной сепаратистам территории.

Напомним, прощание и похороны Захарченко в Донецке назначили на 2 сентября.