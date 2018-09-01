31 августа в Киев прошел первый в Украине концерт группы Imagine Dragons. Выступление "драконов" на НСК "Олимпийский" собрали огромные толпы фанатов. Поклонники группы с криками и возгласами встречали любых музыкантов. Об этом Информатор сообщает с места события.

Фронтмен группы - Дэниел Колтер Рейнольдс, несмотря на прохладную погоду, вышел на сцену только в шортах. Концерт начался с песни Radioactive. Во время исполнения хита It’s Time на сцене появился украинский флаг. А зал взорвался эмоциями.

Фото: facebook.com/alina.haravasil.91

28 августа группа дала концерт в Москве в "Лужниках", тогда в знак уважения в финале шоу барабанщик поднял над головой российский флаг.

Напомним, ранее мы сообщали, что Imagine Dragons закроют станцию метро в центре Киева.

Мы писали, что за несколько часов до концерта билеты на Imagine Dragons продают по 3 тысячи гривен.

Ранее опубликовано долгожданное видео Imagine Dragons к песне Natural про естественного самородка.