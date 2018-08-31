Число пострадавших в результате взрыва, из-за которого погиб "глава ДНР" Александр Захарченко, увеличилось до 11 человек. Кроме того, погибли два человека, их личности не называются. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

В числе пострадавших от взрыва в Донецке – руководитель "Молодежной платформы "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Ранее сообщалось, что также ранен "министр доходов и сборов ДНР" Ташкент. Он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что прощание и похороны Захарченко в Донецке назначили на 2 сентября.