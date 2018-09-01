Киевское "Динамо" подписало контракт с 21-летним датским полузащитником Миккелем Дуэлундом, который до этого выступал за местный клуб "Мидтьюлланн". Как сообщает официальный сайт клуба, новичок будет выступать под номером "99".

Дуэлунд – воспитанник клуба "Орхус". В юношеском возрасте футболист перешел в "Мидтьюлланн", с которым впоследствии дважды становился чемпионом Дании. Он является футболистом молодежной сборной Дании и может сыграть на любой позиции в полузащите.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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