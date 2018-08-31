Знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская, которая не так давно отметила свое 52-летие, на днях оказалась в реанимационном отделении больницы в Александрии. По словам артистки, ей стало плохо по дороге в Черкассы. Ольга ехала на спектакль "Мастер и Маргарита".

Всеми деталями инцидента актриса поделилась на своей странице в Facebook: "Пост благодарности. Сегодня утром сели в автобус из Днепра в Черкассы, представление в 19:00! Вдруг резко стало плохо: температура 38, ломота во всем теле, жуткая слабость и тошнота, я чуть передвигалась и говорила. Доехали до Александрии, и я понимаю, что надо срочно к врачам, потому что спектакль под угрозой отмены. Звоню своему другу Юрию Беланюку, который живет в Александрии, и сразу направил меня в 1 Городскую больницу Александрии! Практически за 2 часа в отделении реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии врачи поставили меня на ноги. Быстро и квалифицированно сделали анализ крови и поставили капельницу. Сказали, что это, возможно, такой вирус. Спасибо вам, дорогие мои! Вы настоящие профессионалы своего дела", – написала она и разместила фото с врачами.

Фото: facebook.com/osumska

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