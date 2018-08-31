Госпогранслужба усилила пограничные наряды на угрожающих направлениях линии разграничения после сообщения об убийстве "главы ДНР" Александра Захарченко. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"На угрожающих направлениях усилена служба пограничных нарядов. Мы задействовали все резервы и сотрудничаем со штабом ООС для избежания возможных угроз", - сказал он.

Слободян подтвердил, что боевики "ДНР" не выпускают с оккупированной территории ни людей, ни автомобили. Пограничники мониторят ситуацию.

Как сообщала "Страна", ранее в штабе ООС опровергли информацию о наступлении украинской армии на Донбассе.

Также стало известно, что войска "ДНР" привели в высшую степень боеготовности.

Мы писали, что в "ДНР" объявлено чрезвычайное положение. По данным источника, выезд из Донецка закрыт.