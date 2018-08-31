Советник "главы ДНР" сообщил, что прощание с Александром Захарченко, погибшим 31 августа в Донецке, в результате взрыва в кафе "Сепар", пройдет в Донецке в воскресенье, 2 сентября, его сообщение цитирует Mk.ru.

Также в "ДНР" рассказали, что в связи с чрезвычайным происшествием начало учебного года на территории, неподконтрольной Украине, перенесено на 4 сентября, а решения о проведении выборов "главы ДНР" ещё пока не принималось.

Как сообщала "Страна", появилось видео с места взрыва у кафе в Донецке, где погиб "глава ДНР" Захарченко.

Мы писали, что следком России возбудил уголовное дело из-за "акта международного терроризма".

Ранее МИД Украины дал первые комментарии о смерти Захарченко.