Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 млн.

В третьем раунде соревнований посеянная под 7-м номером Свитолина выиграла у 52-й "ракетки" мира Кьян Ван из Китая - 6:4, 6:4, сообщает Укринформ. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Следующей соперницей будет 19-я "сеяная" Анастасия Севастова из Латвии, которая одержала волевую победу над россиянкой Екатериной Макаровой - 4:6, 6:1, 6:2.

Как сообщала "Страна", украинка Элина Свитолина прорвалась в третий круг US Open.

Мы писали, что Свитолина отказалась от интервью с российским журналистом на US Open.

Ранее в России заявили, что Свитолина не приехала на турнир в Москву по политическим причинам.