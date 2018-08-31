Свеженазначенный после смерти Александра Захарченко "и.о. главы ДНР" Дмитрий Трапезников оказался еще и музыкантом, а также поэтом.

В частности, об этом свидетельствует песня "Поздно", выложенная на YouTube-канале "Министерства культуры Донецкой народной республики", автором которой и указан Трапезников. Исполнил творение солист Донецкой муздрамы Дмитрий Федоров.

В частности, в песне звучат такие строки:

брат за брата мы встанем стеной

и ответим вам вашей войной

Мы ведь дома

И вы уходите домой

Других песен Трапезникова, который даже в базе "Миротворца" указан как человек с позывным Маэстро, "Страна" не обнаружила.

Скриншот: Сайт "Миротворец"

В ноябре-2016 появились фото, как Захарченко спел под гитару: "Поговорили о том, о сём, а потом, чтобы уже совсем выпасть за пределы реальности, Трапезников попросил у девчонок гитару и сам спел песню собственного (!) сочинения "Поздно", - описал события у себя в Facebook Александр Казаков.

Дмитрий Трапезников с гитарой. Фото: www.facebook.com/ale.kazakov

Ранее "Страна" собрала все факты, которые известны о Дмитрии Захарченко.