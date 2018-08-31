Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) информирует, что двое предпринимателей оштрафованы за распространение без соответствующего разрешения российской издательской продукции в Харькове и Киеве.

"Во время проведения мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП "Чернышева Ю.И" (г.Харьков) и ФЛП "Медведева А.В" (г.Киев)", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио в пятницу.

Отмечается, что книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения предпринимателями действующего законодательства сумма штрафа уже составит 186 тыс. 150 грн.

По состоянию на 31 августа уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 16 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 595 тыс. 680 грн.

Как сообщала "Страна", напомним, ранее Украина запретила ввоз учебника по английскому языку, где обнаружилась фраза "Киев был столицей России".

Мы рассказывали, что книга "Солнце на антресолях" попала в список запрещенных к ввозу в Украину.

Также в Украину запретили ввоз книги Ильзе Лиепа "Мой балет", в которой нашли пропаганду агрессора.