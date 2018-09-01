В Сети появились фото с места покушения на Александра Захарченко. Его убили в кафе "Сепар", которые было открыто в конце 2017 года. Логотипом заведения был Чебурашка в камуфляже.

По впечатлениям дончан, в кафе было тепло, чисто сухо, удобно. Само помещение было оформлено "тематически" в военном стиле: в окнах - "защита" в виде мешков с песком, официанты - в камуфляже, счет - в гильзе, основание столиков - бочки с подогревом.

Среди названий блюд в меню: "Солдатский погреб", "Закуска генеральская", "Оселедчик от мамы Нади", "Закуска к пиву рядового", "Чека от гранаты", "Борщ для кадета", "Солянка армейская" и даже "Мамины голубцы".

Один из посетителей рассказал, что они сидели в палатке, установленной внутри кафе.

"Ну что могу сказать были, часа три-четыре сидели. Это не реклама, это первые впечатления: тепло, чисто, сухо, уютно, удобно. Отделка и интерьер соответствует (на мой взгляд, личное мнение) к тематике названия заведения, сидели в палатке внутри кафе. Обслуживающий персонал вежлив, внимателен. Сидели только мы вдвоем, гостей не было. Цены средне - бульварные. Заходили люди и почти сразу выходили, кто они не знаю. В общем с одного раза трудно дать оценку, походим увидим", - прокомментировал открытие кафе житель Донецка Тагир Шарафутдинов.

Оно было расположено на бульваре Пушкина в центре города.

Фото: donpress.com

Как сообщала "Страна", Захарченко убили замаскированным самодельным взрывным устройством.