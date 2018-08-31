Исполняющим обязанности главы "ДНР" согласно "Конституции ДНР" после смерти Александра Захарченко стал "заместитель Председателя Совета Министров ДНР" Дмитрий Трапезников. Об этом было объявлено сегодня на экстренном брифинге, передает "ДАН".

Трапезникова представил журналистам "Председатель Народного Совета" ДНР Денис Пушилин.

Дмитрий Трапезников

Дмитрий Викторович Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

Имеет три высших образования – в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

В сентябре 2014 года был назначен "главой временной администрации Тельмановского района ДНР". Впоследствии возглавил "управление внешней и внутренней политики "Администрации главы" "ДНР", занял "пост заместителя председателя" "Совета Министров Республики".

Как сообщала "Страна", Захарченко убили замаскированным самодельным взрывным устройством - источник.