Войска "Донецкой народной республики" перевели в высшую степень боевой готовности. Приказ отдан после гибели "главы республики" Александра Захарченко.

Кроме того, в "ДНР" призвали местное население "сохранять спокойствие и заверили, что враги не смогут воспользоваться ситуацией и обстановка в республике полностью контролируется силовыми ведомствами".

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что убийство Александра Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей и все шаги, предпринимаемые Россией и мировым сообществом для прекращения войны на юго-востоке Украины.

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства "главы ДНР" Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.