Появилось видео с места взрыва у кафе в Донецке, где погиб "глава ДНР" Захарченко
Появилось видео с места взрыва у кафе в Донецке, где 30 августа погиб "глава ДНР" Александр Захарченко.
Здание повреждено, у него практически отсутствует вывеска, видны другие разрушения кафе. Место происшествия оцеплено, рядом находится спасательная техника. На кадрах можно заметить обгоревшее тело на носилках (0:17), но идентифицировать его трудно, так как камера сразу же переключатся на другие объекты.
Видео: youtube.com/Сила Слова
"Страна" уже собрала 5 главных версий того, кто может стоять за убийством Захарченко. К слову, в Москве и Донецке уже выступили с очень жесткими заявлениями в адрес Киева по поводу убийства Захарченко.
Напомним, в ДНР заявили, что поймали убийц Захарченко, это оказались "украинские диверсанты". А Кремль заявил, что "за убийством стоит киевский режим".
Также МИД Украины дал первые комментарии о смерти Захарченко: "Попытки РФ прикрыть марионеток Кремля".