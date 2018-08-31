Появилось видео с места взрыва у кафе в Донецке, где 30 августа погиб "глава ДНР" Александр Захарченко.

Здание повреждено, у него практически отсутствует вывеска, видны другие разрушения кафе. Место происшествия оцеплено, рядом находится спасательная техника. На кадрах можно заметить обгоревшее тело на носилках (0:17), но идентифицировать его трудно, так как камера сразу же переключатся на другие объекты.

Видео: youtube.com/Сила Слова

"Страна" уже собрала 5 главных версий того, кто может стоять за убийством Захарченко. К слову, в Москве и Донецке уже выступили с очень жесткими заявлениями в адрес Киева по поводу убийства Захарченко.

Напомним, в ДНР заявили, что поймали убийц Захарченко, это оказались "украинские диверсанты". А Кремль заявил, что "за убийством стоит киевский режим".

Также МИД Украины дал первые комментарии о смерти Захарченко: "Попытки РФ прикрыть марионеток Кремля".