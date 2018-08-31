В министерстве иностранных дел Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства "главы ДНР" Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Мегабыстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала Беца.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийства Александра Захарченко.