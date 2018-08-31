В связи с убийством Александра Захарченко в результате взрыва в центре Донецка в пятницу, 31 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Акт международного терроризма".

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства.

В Следственном комитете добавили, что действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределённого круга лиц, которые находились вблизи места взрыва.

"По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава Донецкой Народной республики Захарченко и были ранены Министр доходов и сборов Тимофеев и неизвестная девушка, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК РФ", - сообщила Петренко.

В рамках уголовного дела будут проведены все следственные действия, направленные на установление точных обстоятельств происшествия.

Как сообщала "Страна", Александра Захарченко взорвали на поминках уроженца Донбасса Иосифа Кобзона.