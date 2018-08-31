У руля самопровозглашенной "Донецкой народной республики" после гибели Александра Захарченко встал глава его администрации Дмитрий Трапезников.

Решение о назначении Трапезникова принял "Совет министров ДНР", который собрался на экстренное заседание после убийства Захарченко. Оно произошло вечером 31 августа в центре Донецка.

На видео решение о своем назначении новый "глава ДНР" зачитал сам.

Таким образом, Трапезников - уже второй руководитель "народной республики" на Донбассе, который пришел к власти не в результате выборов, а назначен на свою должность. До этого зимой "главу ЛНР" Игоря Плотницкого похожим образом сменил Леонид Пасечник.

"Страна" разбиралась, кем является новый руководитель донецких сепаратистов.

Рекламный директор "ДНР"

Владимир Трапезников до сегодняшнего был фактическим руководителем администрации Захарченко.

Официально его должность называлась - "заместитель Председателя Совета Министров ДНР, начальник управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР".

По данным источников "Страны", Трапезников - куратор госпредприятия "Продвижение", которое контролирует всю рекламу в "республике", включая важнейшую ее часть - биг-борды.

Отметим, что в Донецке весь город увешан бордами с фотографией убитого сегодня Александра Захарченко с различными поздравлениями и мотивирующими фразами. Продвигал этот креатив именно Трапезников.

Что о Трапезникове говорят в "ДНР"

На сайте "Совмина ДНР" о Трапезникове указаны следующие биографические данные.

Трапезников Дмитрий Викторович родился 12 апреля 1981 года в городе Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в город Донецк.

Первое высшее образование с отличием получил в Донецкой академии строительства и архитектуры в 2004 году. Кроме того, имеет еще два высших образования: менеджер-экономист и юрист.

С 2001 по 2005 год Трапезников работал менеджером футбольного клуба "Шахтер", после этого - возглавлял работу с фанами клуба. Затем занимал руководящие посты в разных бизнес-структурах Донбасса. С 2010 по 2012 год работал замглавы райсовета Петровского района Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе снова занимался бизнесом.

В 2014 году вступил в "ополчение". В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района "ДНР". С декабря 2014 года занимал высокие посты при Захарченко.

Женат, воспитывает двух детей.

Позывной "Маэстро"

Судя по информации, которая курсирует в интернете, Трапезников играет на гитаре, и не раз демонстрировал свое умение уже будучи соратником Захарченко.

В 2016 году в Facebook опубликовано фото, как будущий "глава ДНР" играет песню "Поздно" собственного сочинения.

Судя по всему, творение Трапезникова потом стало официальным хитом "Министерства культуры ДНР" и появилось на его канале в YouTube:

Если верить "Миротворцу", то в структурах "ДНР" Трапезникова знают под позывным "Маэстро". Что в общем, подходит к его имиджу гитариста.