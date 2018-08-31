Объединенные силы на Донбассе остаются на своих позициях вдоль линии разграничения, украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-центра Операции объединенных сил Вячеслав Петровский

"Ситуация по состоянию на сейчас контролируемая. Объединенные силы остаются на своих позициях", - сказал он в комментарии агентству в пятницу вечером.

По словам Петровского, с начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь вследствие этих обстрелов нет.

Позже на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook появилось сообщение о том, что военные части и правоохранительные органы в районе проведения ООС "находятся в постоянной боевой готовности".

"Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии Украины пристально выполняют служебно-боевые задания на блокпостах. Объединенные силы обеспечат безопасность украинских граждан в районе проведения операции и устранят любые угрозы военного и террористического характера", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

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