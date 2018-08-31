Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что убийство Александра Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей и все шаги, предпринимаемые Россией и мировым сообществом для прекращения войны на юго-востоке Украины.

"Убийство главы "ДНР" обнуляет смысл минских договоренностей. Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", - сказал спикер нижней палаты парламента РФ.

"Мы неоднократно становились свидетелями того, как в Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей", - констатировал Володин. По его словам, "киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в "ДНР" и "ЛНР", с другой - террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе".

Спикер Госдумы убежден, что было бы правильно, чтобы "Парламентская ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся и призвала украинские власти к ответу за это преступление". "Все причастные к этому теракту должны понести наказание", - указал он.

Как сообщала "Страна", Захарченко погиб из-за ранения в голову. Взрыв в кафе, где находился Захарченко, повредил большую площадь.