Кабмин постановлением от 29 августа 2018 года № 686 утвердил Порядок выплаты надбавки за выслугу лет работникам учреждений природно-заповедного фонда, пишут ЮрЛига.

Предполагается, что надбавка усилит охрану территорий и объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ), активизирует рекреационную, научную, образовательную деятельность в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, это станет предупредительной мерой приостановления текучести кадров, которая наблюдается и тут.

Действие Порядка распространяется на работников специальных администраций природных и биосферных заповедников, национальных природных парков, региональных ландшафтных парков, ботанических садов, дендрологических и зоологических парков, парков-памятников садово-паркового искусства ПЗФ Украины.

Надбавка за выслугу лет выплачивается руководящим работникам, профессионалам, специалистам, техническим служащим и рабочим учреждений ПЗФ, обеспечивающим и непосредственно выполняющим природоохранные, научно-исследовательские, эколого-образовательные, рекреационные функции, а также функции по охране окружающей среды, кроме тех работников, для которых нормативно-правовыми актами установлены другие условия и размеры выплаты надбавок за стаж работы.

Надбавка за выслугу лет будет исчисляться исходя из должностного оклада работника без учета прочих надбавок и доплат, исключительно в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в общем и специальном фондах бюджета, или за счет собственных доходов, полученных от осуществления хозяйственной деятельности, и будет выплачиваться ежемесячно за фактически отработанное время.

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