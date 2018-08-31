Временно исполняющим обязанности "главы Донецкой народной республики" после гибели Александра Захарченко станет первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Об этом заявил "Интерфаксу" "депутат народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.

"Исполнять обязанности "главы ДНР "временно будет, по предварительной информации, Дмитрий Трапезников", - сказал депутат.

Дмитрий Трапезников

Ранее сообщалось, что на "главу Донецкой народной республики" Александра Захарченко совершили покушение, когда он был на поминках певца Иосифа Кобзона.