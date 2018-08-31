Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийства Александра Захарченко. Полный текст телеграммы цитирует пресс-служба Кремля.

"Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей.

Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится.

Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", - указано в сообщении на сайте Кремля.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" объявлено чрезвычайное положение. По предварительным данным, выезд из Донецка закрыт.