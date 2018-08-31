На "главу Донецкой народной республики" Александра Захарченко совершили покушение, когда он был на поминках певца Иосифа Кобзона. Об этом пишет сайт Mk.Ru со ссылкой на телеграм-канал "Незыгарь".

После смерти Кобзона в "ДНР" был объявлен трехдневный траур. Предположительно, в кафе "Сепар" Захарченко и его ближайшее окружение планировало провести поминки эстрадного артиста.

Ранее сообщалось, что в убийстве "главы ДНР" Александра Захарченко подозревают одного из его охранников.

Ранее источник в "правительстве Донецкой народной республики" заявил, что "глава ДНР" Александр Захарченко погиб в результате тяжелого ранения в голову.