Уволенные артисты театров возмущены массовыми нарушениями трудового законодательства со стороны своего руководства и требуют отставки министра культуры Евгения Нищука.

Об этом в пресс-центре Украинских Новостей сообщила председатель независимого профсоюза Вера Корнилова.

"Обо всех массовых нарушениях трудовых прав министр знает, обо всех коррупционных схемах министр тоже знает. Не может быть министров человек, который или ничего не решает, или он в доле, или он в теме. Тогда зачем он нам? Я не вижу вообще смысла министра Нищука на этой должности", - сказал она.

При этом, по словам Корниловой, "перезагрузить" нужно все Министерство культуры.

Массовые увольнения артистов, как отметила Корнилова, начались после вступления в силу так называемого "закона о контрактах" ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения контрактной формы работы в сфере культуры и конкурсной процедуры назначения руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры" от 28 января 2016 года).

"Что такое сам контракт? Когда люди не в теме, они думают, что контракты – это залог конкуренции, якобы артисты должны с утра до ночи совершенствоваться. Это все прекрасно. Но контракт – это особая форма трудового договора согласно действующему законодательству, значит туда нужно вписывать что-то особенное, иначе это обычный срочный трудовой договор. Все тексты контрактов были идентичны, тогда зачем его называть особой формой? Давайте называть его срочным договор, срочный договор рано или поздно придется делать бессрочным", - пояснила она.

Кроме того, по словам спикеров, многим артистам не продливают контракты из-за личных конфликтов с руководством.

В свою очередь бывшая оперная певица Харьковского Национального академического театра оперы и балета им. М.Д. Лысенко Ольга Бурлакова рассказала, что была уволена "за прогулы, допущенные во время пребывания на больничном".

Она также обвинила руководство театра в незаконном проведении аттестации артистов, препятствовании оформлении творческой пенсии.

По словам Лысенко, на данный момент продолжается судебный процесс по нескольким ее искам к руководству театра, и некоторые из них ей уже удалось выиграть.

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