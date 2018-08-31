В связи с терактом, в котором погиб Александр Захарченко, город Донецк закрыт для въезда и выезда. Об этом передает ГазетаРу со ссылкой на информированный военный источник.

Как сообщается, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения на данный момент спокойная.

"Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная", - указано в опубликованном сообщении.

Взрыв произошел вечером 31 августа в кафе в центре Донецка. В результате взрыва погиб Александр Захарченко, еще трое людей - ранены.

Как сообщала "Страна", в убийстве Захарченко заподозрили его охранника. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе с Россией и Украиной для розыска подозреваемого.