В убийстве "главы ДНР" Александра Захарченко подозревают одного из его охранников. Об этом сообщает российское издание Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР".

"В покушении на Захарченко подозревают его охранника, который исчез с места взрыва. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе с Россией и Украиной для розыска подозреваемого", – говорится в сообщении.

Ранее источник в "правительстве Донецкой народной республики" заявил, что "глава ДНР" Александр Захарченко погиб в результате тяжелого ранения в голову.