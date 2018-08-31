Источник в "правительстве Донецкой народной республики" заявил, что "глава ДНР" Александр Захарченко погиб в результате тяжелого ранения в голову. Слова источника передает РИА Новости.

"Глава ДНР" скончался от тяжелого ранения в голову", — сказал источник.

Также он рассказал, что взрыв в кафе "Сепар", где находился Захарченко, повредил большую площадь. Он подчеркнул, что ранение, которое получил "глава ДНР", несовместимо с жизнью.

Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке после убийства Александра Захарченко объявлен режим чрезвычайного положения. Выезд из "ДНР" закрыт.