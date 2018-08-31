Вероятным "временно исполняющим обязанности главы ДНР" станет "председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин. Об этом сообщает телеграмм-канал Colonelcassad.

"С учетом убийства Захарченко и ранения Тимофеева, пошли разговоры о том, что ВРИО главы ДНР будет Пушилин", - указано в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" объявлено чрезвычайное положение. Выезд из Донецка закрыт.

Отметим, что в МИД России назвали убийство Захарченко терактом и заявили, что за произошедшим стоят украинские власти.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала спикер ведомства Мария Захарова.

"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.