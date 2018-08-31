Президент Петр Порошенко 30 сентября подписал указы о назначении трех судей Верховного Суда, которые были рекомендованы Высшим советом правосудия еще на первом конкурсе, передает сайт президента.

Так, Указом № 259/2018 в Кассационный гражданский суд Верховного Суда назначена Валентина Симоненко; Указом № 260/2018 в Кассационный административный суд назначена Виктория Мацедонская; Указом № 261/2018 в Кассационный уголовный суд назначен Сергей Слинько.

Напомним, представления по этим кандидатам, рекомендованным ВККС, ВСП направил позже, так как вопрос их назначения рассматривался дольше, чем по остальным.

Вместе с тем, ВККС объявила еще один конкурс в ВС. Ищут 78 судей (всего в Верховном Суде предусмотрено 196 штатных единиц). Подать документы можно до 14 сентября.

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