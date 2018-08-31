В Украине родители получат украинский "пакет малыша" с 1 сентября, однако не позднее чем через 30 дней после рождения ребенка. Об этом сообщает "Юрлига".

Изменения внесены в соответствующее правительственное постановление № 671, которое вступило в силу сегодня, 31 августа. Сроки выдачи "пакета малыша" в Кабмине урегулировали на заседании 29 августа.

"Установлено, что с 1 сентября 2018 года единовременная натуральная помощь "пакет малыша" в рамках государственной помощи семьям с детьми будет предоставляться не позже чем через 30 дней со дня рождения ребенка", - говорится в тексте постановления.

Напомним, с 1 января Кабинет министров также вводит ежемесячные выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 грн ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Ранее "Страна" сообщала о содержимом "пакетов малыша", в котором будут 25 вещей, среди которых – одежда, предметы детской гигиены, а также информационные материалы для родителей с советами по уходу за младенцем.