Кабмин планирует снизить потребление и вывести из обращения озоноразрушающие вещества, а также создать Единый реестр операторов контролируемых веществ. Об этом сообщает "Юрлига" со ссылкой на законопроект "Об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах" от 29 августа.

Положения проекта направлены на создание благоприятных условий для выполнения Украиной международных обязательств в сфере охраны озонового слоя и адаптации к законодательству ЕС.

Документ обеспечит государственное регулирование и контроль над обращением опасных веществ. Речь идет о хладагентах, которые применяются для охлаждения и кондиционирования воздуха.

В списке опасных числятся также вспениватели, растворители и охладители, которые используются в производстве стройматериалов, оборонной промышленности, авиации, на медицинских и железнодорожных объектах, в автомобильной промышленности.

Импортировать, экспортировать и использовать контролируемые вещества смогут только ФЛП или юрлица, которые получили статус оператора контролируемых веществ путем регистрации в соответствующем разделе Единого электронного реестра операторов контролируемых веществ.

Операторы должны будут принимать меры по сокращению потребления контролируемых веществ, не допускать выбросов в атмосферу, обеспечить обучение и подтверждение квалификации персонала, наносить соответствующую маркировку, вести учет импорта, экспорта, использования и остатков и т.д.

Производство контролируемых веществ в Украине будет запрещено, а импорт будет осуществляется только при условии получения доли в рамках ежегодной национальной квоты на импорт контролируемых веществ. Порядок распределения долей ежегодной национальной квоты на импорт установит Кабмин.

График сокращения объемов потребления контролируемых веществ также определит Кабмин в соответствии с международными обязательствами.

Как сообщала "Страна", спасатели назвали улицы и проспекты Киева с опасным уровнем загрязнения воздуха.

Напомним также, что загрязненность воздуха диоксидом азота в Киеве в 6 раз превышает норму.