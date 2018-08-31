Появились фото с места убийства Александра Захарченко
В Сети опубликованы первые фотографии с места убийства Александра Захарченко. Взрыв в центре Донецка произошел в кафе. Кроме него пострадали еще трое людей.
Фото: instagram.com/posmotrim_rf_world
Фото: vk.com/donetsk
Кафе, где произошло покушение
Как сообщала "Страна", Захарченко убили замаскированным самодельным взрывным устройством. На месте происшествия по состоянию на 18:50 по Киеву поражающих элементов не обнаружено.
Отметим, что по предварительным данным, в "ДНР" объявлено чрезвычайное положение. Выезд из Донецка закрыт. Также сообщается о поимке подозреваемых в покушении. Они задержаны на автомобиле в центре города.
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