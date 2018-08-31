В Сети опубликованы первые фотографии с места убийства Александра Захарченко. Взрыв в центре Донецка произошел в кафе. Кроме него пострадали еще трое людей.

Фото: instagram.com/posmotrim_rf_world

Фото: vk.com/donetsk

Кафе, где произошло покушение

Как сообщала "Страна", Захарченко убили замаскированным самодельным взрывным устройством. На месте происшествия по состоянию на 18:50 по Киеву поражающих элементов не обнаружено.

Отметим, что по предварительным данным, в "ДНР" объявлено чрезвычайное положение. Выезд из Донецка закрыт. Также сообщается о поимке подозреваемых в покушении. Они задержаны на автомобиле в центре города.