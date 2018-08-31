В соответствии с Решением Конституционного Суда Украины по делу № 1-1/2018 от 28 февраля 2018 года по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О принципах государственной языковой политики" признан неконституционным указанный Закон, в частности утратили силу положения статьи 26 о маркировке на языке оригинала лекарственных средств, медицинских изделий, подлежащих закупке по результатам закупочной процедуры, проведенной специализированной организацией.

Ранее в Украине запретили российские лекарства от столбняка, энцефалита и стафилококка.

Теперь Постановлением № 672 Правительство внесло изменения в пункт 1 постановления Кабмина "Некоторые вопросы осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" от 22 июля 2015 года № 622, передает ЮрЛига.

Отныне маркировка товаров, подлежащих закупке по результатам закупочной процедуры, проведенной специализированной организацией, осуществляющей закупки в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", во исполнение соглашения о закупке между Минздравом и такой специализированной организацией, а также написание инструкции о применении таких товаров может осуществляться как на государственном языке, так и языке оригинала - любом языке, отличающемся от государственного.

В случае маркировки таких товаров и написания инструкции об их применении на языке оригинала Минздрав может обеспечить перевод инструкции о применении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретили вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка из-за русского языка, а также о том, что Супрун предупредила, что от дифтерии привита только половина украинцев.