МИД России назвал убийство "главы ДНР" Александра Захарченко терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала спикер ведомства Мария Захарова.

"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.

В МИД страны подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования "этого преступления".

Ранее "председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин также обвинил в убийстве Захарченко украинскую сторону.