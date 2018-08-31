Появилось фото, как Ани Лорак в коралловом платье скромно замечталась на берегу моря
Певица Ани Лорак, которая недавно опубликовала фото без обручального кольца, поделилась с подписчиками новым снимком в длинном коралловом платье.
"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в тексте под фото.
Платье подчеркивает все достоинства фигуры Лорак, так что певица выглядит очень сексуально.
Ее волосы распущены, взгляд прикрытых длинными ресницами глаз скромно направлен под ноги.
Певица в романтичном образе Фото anilorak/instagram.com
Как сообщала "Страна", ранее ее мужа Мурата Налчаджиолу застукали с девушкой в караоке в его ресторане в центре Киева. По данным журналистов, Налчаджиолу знаком с ней давно.
Ранее Ани Лорак заявила, что ей не хватает денег, а муж не очень богатый.
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