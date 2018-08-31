Певица Ани Лорак, которая недавно опубликовала фото без обручального кольца, поделилась с подписчиками новым снимком в длинном коралловом платье.

"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в тексте под фото.

Платье подчеркивает все достоинства фигуры Лорак, так что певица выглядит очень сексуально.

Ее волосы распущены, взгляд прикрытых длинными ресницами глаз скромно направлен под ноги.

Певица в романтичном образе Фото anilorak/instagram.com

Как сообщала "Страна", ранее ее мужа Мурата Налчаджиолу застукали с девушкой в караоке в его ресторане в центре Киева. По данным журналистов, Налчаджиолу знаком с ней давно.

Ранее Ани Лорак заявила, что ей не хватает денег, а муж не очень богатый.