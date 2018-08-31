Скандальный законопроект о цензуре в интернете опять появился на повестке дня. Законопроект №6688 внесен в повестку дня комитета Верховной Рады по информатизации и связи на вторник, 4 сентября. Об этом свидетельствует повестка дня заседания, опубликованая на сайте Комитета.

Законопроект фактически предусматривает создание украинской версии Роскомнадзора посредством принуждения регулятора вести реестр блокировок и штрафовать неугодных провайдеров.

Ранее набрал обороты скандал вокруг одобренного Комитетом Рады по нацбезопасности законопроекта №6688 о внесудебной блокировке сайтов.

В предложенной редакции основанием для блокировки может быть уголовное производство по любому тяжкому и особо тяжкому делу. Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что написано в скандальном законопроекте, который курировал Пашинский.

Мы писали, что СБУ поддержала закон о внесудебной блокировке сайтов и тотальному интернет-контролю.