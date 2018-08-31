Вероятным механизмом покушения на Александра Захарченко является детонация самодельного взрывного устройства. Оно было замаскировано под осветительное оборудование в кафе. Об этом передает Телеграмм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

На месте происшествия по состоянию на 18:50 по Киеву поражающих элементов не обнаружено.

Как сообщала "Страна", в "ДНР" заявили, что поймали убийц Захарченко. Задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.

В Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате один человек погиб, минимум трое пострадали. Среди пострадавших оказался "министр доходов и сборов ДНР" Ташкент. Имена еще двоих раненых не уточняются.