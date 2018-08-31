В пятницу, 31 августа, нефть Brent подешевела до $74,48 за баррель, но завершает месяц подъемом цены более чем на 4%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что цены опускаются в пятницу на фоне очередных сигналов усиления напряженности в торговой сфере, а также перед Днем труда в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК опустилась на $0,29 (0,37%) - до $74,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,18 (0,26%) - до $70,07 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 1,5%, в августе цены выросли соответственно на 4,4% и 1,4%.

Эксперты отмечают также более слабую активность торгов WTI в пятницу.

Трейдеры ждут публикации традиционного отчета нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США, пишет MarketWatch. Данные за предыдущую неделю указали сокращение числа установок на 9 единиц.

Главным фактором, поддержавшим нефть в уходящем месяце, стали опасения, связанные с возможным сокращением поставок нефти на мировой рынок. США планируют ввести ограничения на экспорт иранской нефти с 4 ноября, и по различным оценкам, поставки нефти из Ирана упадут на 500 тысяч - 1,5 млн баррелей в сутки.

Кроме того, данные из США указывают на постепенное сокращение запасов нефти в этой стране.

В то же время, рынок продолжает следить за торговыми спорами США с рядом их торговых партнеров, включая США и Китай. Эксперты опасаются, что этот фактор негативно скажется на глобальном экономическом подъеме и приведет к сокращению спроса на нефть.

Как сообщала "Страна", нефть резко выросла в цене и продолжает дорожать в ожидании соглашения США с Мексикой.

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