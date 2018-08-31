В пятницу, 31 августа, в Донецке после убийства Александра Захарченко объявлен режим чрезвычайного положения. Выезд из "ДНР" закрыт.

Об этом сообщил "депутат Народного совета" Владислав Бердичевский и Телеграмм-канал Colonelcassad. В городе замечены бронетранспортеры.

Как сообщала "Страна", в ДНР заявили, что поймали убийц Захарченко. "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что взрыв прогремел у ресторана на бульваре Пушкина, всего в нескольких сотнях метров от резиденции главы "ДНР" Александра Захарченко. На место прибыли многочисленные машины экстренных служб, в том числе полиция и скорая помощь.