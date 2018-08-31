"Председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин обвинил в убийстве главы "ДНР" Александра Захарченко украинскую сторону. Его цитирует местное "официальное СМИ".

"Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава "Донецкой Народной Республики" погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление", - заявил Пушилин.

В Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате один человек погиб, минимум трое пострадали. Источник в аппарате главы "ДНР" сообщил, что в результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение.

Как сообщала "Страна", во время взрыва в Донецке ранен "министр доходов и сборов ДНР" Ташкент. По данным российских СМИ, кроме него были ранены еще два человека.