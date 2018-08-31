"Главу ДНР" Александра Захарченко, который погиб в Донецке, во время взрыв, убили либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидировали российскими спецслужбами. Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней", - сказал Гуськов в эфире 112.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней", - добавил он.

В свою очередь, спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" также подтвердила факт гибели Захарченко в Донецке. "По нашей информации это соответствует действительности. Мы считаем это результатом междоусобных войн", - сказала она.

Напомним, что вместе с Захарченко также оказался ранен "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент.