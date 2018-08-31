Подозреваемые в гибели Александра Захарченко от взрыва в Донецке - задержаны. Их называют "украинскими диверсантами и связанными с ними лицами". Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на "главу республики" (Захарченко - Прим.Ред.), - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.

В Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате один человек погиб, минимум трое пострадали.

Как сообщала "Страна", в Донецке прогремел взрыв у кафе рядом с резиденцией Александра Захарченко. Также во время взрыва в Донецке ранен "министр доходов и сборов ДНР" Ташкент.