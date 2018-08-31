Сарненский районный суд Ровенской области 30 августа 2018 года вынес постановление, запрещающее Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения, передает "Интерфакс-Украина".

Постановление было принято по иску физлица Мизюрко к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и КРРТ. Третьими лицами по делу выступают Управление защиты потребителей в Ривненской области, телеканал "1+1" (ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1 ") и Кабинет министров Украины.

Гражданка обратилась в суд с просьбой признать за ней право на получение информации путем аналогового телевизионного вещания и обязать Нацсовет и КРРТ обеспечить ей доступ к получению информации путем аналогового телевещания.

В обосновании иска истица указала, что по данным социсследования, проведенным Индустриальным телевизионным комитетом за первый квартал 2016 года, как минимум 31% домохозяйств Украины придется приобрести приемные устройства для цифрового сигнала.

Рассмотрев обращение Н.Мизюрко, суд постановил остановить действие нормы о прекращении использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания в Плане использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденном постановлением Кабмина вплоть до разрешения данного судебного спора.

Суд также запретил КРРТ совершать любые действия, связанные с прекращением использования радио технологии аналогового телевизионного вещания, а Нацсовету по телевидению - принимать любые решения, связанные с прекращением использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания.

Постановление суда набрало силу с момента его подписания судьей.

Как сообщалось, правительство Украины решило сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 декабря 2018 года.

В июне Кабмин пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.

Как сообщала "Страна", ранее Нацсовет по ТВ заявил, что переносить отключение аналогового вещания в Украине не будут.

В связи с отключением аналогового ТВ мы рассказывали, как перейти на "цифру" и сколько это стоит.