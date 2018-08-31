Во время взрыва в кафе "Сепар", из-за которого погиб "лидер ДНР" Александр Захарченко, также оказался ранен "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент.

Александр Тимофеев

По данным российских СМИ, кроме него были ранены еще два человека. Их имена не уточняются.

Всю информацию о смерти Захарченко читайте в нашем материале.