Во время взрыва в Донецке ранен "министр доходов и сборов ДНР" Ташкент
Во время взрыва в кафе "Сепар", из-за которого погиб "лидер ДНР" Александр Захарченко, также оказался ранен "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент.
Александр Тимофеев
По данным российских СМИ, кроме него были ранены еще два человека. Их имена не уточняются.
Всю информацию о смерти Захарченко читайте в нашем материале.
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