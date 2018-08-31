Экс-президент России Борис Ельцин сообщал американскому коллеге Биллу Клинтону, что в случае коммунистов у власти есть опасность развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма. Об этом сообщает RadioLiberty со ссылкой на рассекреченную стенограмму разговора двух лидеров.

"Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я призываю не верить этому. Больше половины из них фанатики, они уничтожают все. Это будет означать гражданскую войну. Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, предъявляют претензии относительно Аляски", - сказал Ельцин.

В ответ Клинтон отметил, что осознает, что в России есть люди, стремящиеся вызвать возмущение Запада, в частности, против США.

В это время новый премьер-министр Владимир Путин был неизвестен. Ельцин хотел успокоить Клинтона, что эта восходящая звезда - Владимир Путин - "твердый человек".

"Я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, кто он такой", - сказал Ельцин Клинтону.

"Я узнал, что он солидный человек, который хорошо разбирается в различных предметах, находящихся под его контролем. В то же время он достаточно основателен и силен, очень общителен. И он может легко общаться с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, вы найдете его высококвалифицированным партнером", - сказал Ельцин Клинтону.

Напомним, в 1996 году Борис Ельцин получил второй срок на посту, победив коммуниста Геннадия Зюганова.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. В этот же день Владимир Путин как глава правительства стал исполняющим обязанности президента России. 26 марта 2000 года он был официально избран на этот пост.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым.

Как сообщала "Страна", перед встречей Путина с Меркель, глава МИД Германии заявил, что "Крым никогда не будет российским"

Ранее стало известно, сколько Россия тратит на содержание аннексированного Крыма.