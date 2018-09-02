Самоубийство 16-летней девушки и 18-летнего парня, выпрыгнувших из окна 8-го этажа в Днепре, очень похоже на ритуальный акт.

Такое мнение высказала психотерапевт Мария Фабричева в комментарии Укринформу.

"Самоубийство подростков в Днепре похоже на ритуальный акт. Это когда суицид спланирован, он редко происходит по доброй воле людей, но есть кто-то, кто провоцирует подростков это сделать. Явно это либо очередные суицидальные группы в социальных сетях, либо секты с суицидальным направлением, которым выгодны показательные самоубийства, чтобы было понятно: "гуру" имеют власть над людьми. Они манипулируют древнейшим страхом людей - страхом смерти", - отметила Фабричева.

По словам психотерапевта, такие группы и секты играют на этом, обещая, что после смерти для ребенка наступит лучшая жизнь.

"Эта деятельность квалифицируется как доведение до самоубийства. Но доказать это крайне сложно. Это суицид, который был спланирован третьей стороной и при определенных действиях — пострадавшей стороной. Это определенные манипуляции, запугивания, стратегии людей, имеющих психические расстройства. Им нравится управлять другими, чувствовать свою власть и показывать — в моих руках твоя жизнь. Организаторов таких групп очень трудно найти. Одними консультациями психологов здесь не обойдешься, нужна помощь силовых структур", — подчеркнула эксперт.

Как сообщалось, сегодня в Днепре девушка и парень покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже торгового центра. По факту двойного самоубийства полиция открыла уголовное производство. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в посте на странице в Facebook обнародовал фото, на котором видно, что молодые люди выложили дорожку из роз, а также оставили предсмертную записку.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре мужчина выпрыгнул из окна на 7 этаже в день своего рождения.

Также мы сообщали, что в Харькове иностранец покончил с собой, выпрыгнув с 8 этажа.