В понедельник, 31 августа 2018, Глава "ДНР" Александр Захарченко умер в больнице. Туда его доставили с тяжелым ранением после взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.

Об этом передает "ЛайфРу" со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства "Интерфакс" добавил, что глава "Министерства финансов ДНР" Александр Тимофеев получил ранение.

Александру Захарченко было 42 года. Он пережил несколько покушений.

Как сообщала "Страна", в Донецке прогремел взрыв у кафе рядом с резиденцией Александра Захарченко. На место прибыли многочисленные машины экстренных служб, в том числе полиция и скорая помощь. Территория вокруг ресторана была оцеплена.

Напомним, что ранее "экс-министра культуры ДНР" вывезли из Донецка, он перешел на сторону Украины. "Оказалось, что Лекстутес - недавно завербованный, и попросил эвакуации с территории ОРДЛО", - говорится в сюжете.