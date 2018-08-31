Синоптик показала карту, какой будет погода в Украине в первый день осени
В субботу, 1 сентября, на первых школьных линейках в Украине температура может достигать +35 градусов. По всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет способствовать тому, чтобы провести первый выходной осени на свежем воздухе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Диденко советует не тратить отличное начало осени на уборку дома, а вырваться куда-то на природу, тем более, что погода во всех без исключения областях Украины будет этому только способствовать.
В первую субботу сентября ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха от +26 до +32 градусов в зависимости от региона.
Правда, в западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами.
В Киеве в субботу, 1 сентября, будет тепло и солнечно, воздух прогреется до +26...+28 тепла.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", осень начинает наступление на Украину с западных областей.
Напомним также, что на выходных украинцы получат последний шанс насладиться летним теплом.