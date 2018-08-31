В субботу, 1 сентября, на первых школьных линейках в Украине температура может достигать +35 градусов. По всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет способствовать тому, чтобы провести первый выходной осени на свежем воздухе. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Диденко советует не тратить отличное начало осени на уборку дома, а вырваться куда-то на природу, тем более, что погода во всех без исключения областях Украины будет этому только способствовать.

В первую субботу сентября ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха от +26 до +32 градусов в зависимости от региона.

Правда, в западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами.

В Киеве в субботу, 1 сентября, будет тепло и солнечно, воздух прогреется до +26...+28 тепла.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", осень начинает наступление на Украину с западных областей.

Напомним также, что на выходных украинцы получат последний шанс насладиться летним теплом.