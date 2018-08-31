Сегодня в Донецке у кафе "Сепар" на бульваре Пушкина прогремел взрыв. Погиб "глава ДНР" Александр Захарченко. Эту информацию "Стране" подтвердили источники в Донецке. Позже о ней официально заявили и в Донецке.

Мы следим за событиями в режиме онлайн.

19:12 Еще один - на этот раз действующий - советник Авакова заявил о начале действия "плана по деоккупации".

"План деоккупации Донбасса, представленный МВД, начал реализовываться.

Работаем в лучших традициях", - написал в Facebook Владимир Мартыненко.

19:10 По Донецку ездят бронетранспортеры.

19:07 В украинском сегменте Facebook, который еще не отошел от смерти Кобзона, появился новый повод для острот.

"Стартовал план Авакова-по деокупации Донбасса", - написал соратник главы МВД Илья Кива.

19:04 "Донецк отомстит". Глава "Народного совета ДНР" Денис Пушилин, который в отсутствие Захарченко формально возглавляет "республику", прокомментировал убийство и обвинил Киев в покушении.

"Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление", - сказал Пушилин.

19:02 "С точки зрения взрыва на Сепаре меня интересует только вопрос - это уже настало время, когда Минск пожирает своих детей или же нет?" - пишет в Facebook дончанка Евгения Мартынова.

19:00 "Ситуация дестабилизирована. Вопрос - насколько долго?", - интересуется политолог Дмитрий Марунич.

18:55 Соцсети взорвались от новости о гибели Захарченко.

"Ничего удивительного в истории с Захарченко нет, если новость верна.

И странно, если бы не закончилось таким образом.

Но название кафе, "Сепар"...

Воистину, как зовешь корабль, так он и плывет.

Это, кстати, относится не только к той стороне", - пишет блогер Макс Бужанский.

18:53 ЧП прокомментировали в СБУ.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире "112 Украина".

18:50 Гибель Захарченко подтверили в "ДНР". "К сожалению, Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются", - пишет "Донецкое агенство новостей".

18:45 По данным Интерфакс-Украина, в "ДНР" уже задержали подозреваемых в ликвидации Захарченко.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

"Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.

18:42 По информации "Страны", "Ташкент" ранен.

18:41 Место гибели Захарченко - символичное: кафе "Сепар". И взорвали его в годовщину Иловайской трагедии.

18:37 Прошел слух, что вместе с Захарченко взорвали "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева - "Ташкента". Подтверждений пока нет.

18:33 Кафе "Сепар", рядом с которым взорвали джип Захарченко.

18:31 Официальные СМИ сепаратистов пока не подтверждают гибели Захарченко, но паблики, лояльные "ДНР", местные "депутаты" и российские СМИ уже пишут об этом, как о свершившемся факте.

18:29 Место взрыва.